Il Pontefice è tornato in Piazza San Pietro dopo il ricovero all'ospedale Gemelli

(LaPresse) Tantissimi i fedeli accorsi in Piazza San Pietro nel giorno in cui Papa Francesco è tornato a recitare la preghiera mariana affacciato dal Palazzo apostolico dopo il ricovero al Policlinico Gemelli da dove, la scorsa settimana, era stato costretto a recitare l’Angelus. Presenti famiglie, gruppi parrocchiali e anche tanti turisti che hanno espresso la loro felicità nel rivedere nuovamente il Pontefice in salute.

