Così Papa Francesco nel corso dell'Angelus, che ha rivolto anche un pensiero al popolo cubano

(LaPresse) “Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni di Germania, Belgio e Olanda colpite da catastrofiche alluvioni. Il Signore accolga i defunti, conforti i loro familiari”. Così Papa Francesco nel corso dell’Angelus. Il Pontefice ha anche aggiunto di sostenere “l’impegno di tutti per soccorrere chi ha avuto gravi danni”. Bergoglio ha poi voluto mandare un messaggio al popolo cubano: “Gli sono vicino in questi momenti difficili, in particolare alle famiglie che maggiormente ne soffrono. Prego il Signore che lo aiuti a costruire in pace, dialogo e solidarietà una società giusta e fraterna”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata