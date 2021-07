Primo intervento pubblico di Francesco, a una settimana dall'intervento al colon

(LaPresse) “In questi giorni di ricovero in ospedale, ho sperimentato quanto sia importante un buon servizio sanitario, accessibile a tutti, come c’è in Italia e in altri Paesi. Un servizio sanitario gratuito che assicuri un buon servizio accessibile a tutti. Non bisogna perdere questo bene prezioso. Bisogna mantenerlo! E per questo occorre impegnarsi tutti, perché serve a tutti e chiede il contributo di tutti”. Così Papa Francesco nell’Angelus dal decimo piano del Policlinico Gemelli di Roma.

