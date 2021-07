Il Pontefice è al secondo giorno di convalescenza al Gemelli

Papa Francesco è al suo secondo giorno di convalescenza all’ospedale Gemelli di Roma dopo un’operazione per una diverticolite al colon. “Spero che esca velocemente e possa essere utile a tutta la società” dice una fedele argentina che si trova in Vaticano. “Siamo contenti che tutto sia andato bene, speriamo che il Padre Eterno lo assista” spiegano altri. Secondo quanto si apprende, il Pontefice è in buone condizioni: “Ma ciò non toglie che continuiamo a pregare per lui” spiega padre Rigoberto Darce, originario del Nicaragua.

