È riuscito l'intervento a Papa Francesco

È riuscito l’intervento a Papa Francesco, operato ieri al Gemelli di Roma per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Il direttore della sala stampa della Santa sede ha fatto sapere che “il Santo Padre ha reagito bene all’intervento” condotto in anestesia generale e programmato da tempo. Bergoglio, 84 anni, dovrebbe restare in ospedale almeno 5 giorni. E’ ricoverato al decimo piano dell’ala che ha già ospitato i ricoveri papali di Giovanni Paolo II. Tantissimi i messaggi, in primis quello del capo dello Stato. “I più cordiali auguri di buona convalescenza e ancor migliore e pronta guarigione”, ha scritto Sergio Mattarella.

