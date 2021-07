Il Pontefice operato domenica per una stenosi al colon

(LaPresse) – “Get well soon”, guarisci presto Papa Francesco. Questa è l’invocazione dei molti fedeli che oggi si sono affacciati in piazza San Pietro per accogliere l’invito del Santo Padre ripetuto più volte durante l’Angelus domenicale: “Non dimenticate di pregare per me”. Sacerdoti, suore, persone comuni e anche i bisognosi che vivono lungo il porticato e che molte volte sono stati aiutati da Bergoglio. “Già pregavo per lui ma da ieri ancora di più”, confida dopo l’operazione di Bergoglio Isabella, che staziona su una panchina di via della Conciliazione: “Il Papa ha sempre un pensiero gentile verso di noi e io gli voglio bene”.

