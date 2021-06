Il Pontefice ne ha parlato durante l'Angelus a Roma

(LaPresse) Durante il consueto Angelus della domenica, Papa Francesco ha condiviso un appello lanciato dai vescovi del Myanmar per chiedere aiuto alla comunità internazionale per superare la crisi umanitaria nel Paese: “Unisco la mia voce a quella dei vescovi del Myanmar che la scorsa settimana hanno lanciato un appello richiamando all’attenzione del mondo intero l’esperienza straziante di migliaia di persone che in quel Paese sono sfollate e stanno morendo di fame“. “Noi supplichiamo, dicono loro, con tutta la gentilezza di permettere corridoi umanitari e che chiese, pagode, monasteri, moschee, templi, come pure scuole e ospedali, siano rispettati come luoghi neutrali di rifugio”, ha aggiunto il Pontefice.

