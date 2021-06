Le parole del Pontefice per la Conferenza Internazionale del Lavoro

(LaPresse) Nel suo videomessaggio nel corso della Conferenza Internazionale del Lavoro, Papa Francesco denuncia le violenze e i soprusi subiti dalle donne: “La pandemia ci ricorda che molte donne di tutto il mondo continuano ad anelare alla libertà, alla giustizia e all’uguaglianza tra tutte le persone umane: per quanto ci siano stati notevoli miglioramenti nel riconoscimento dei diritti della donna e nella sua partecipazione allo spazio pubblico, c’è ancora molto da crescere in alcuni paesi”. E ancora: “Non sono ancora del tutto sradicati costumi inaccettabili. Anzitutto la vergognosa violenza che a volte si usa nei confronti delle donne, i maltrattamenti familiari e varie forme di schiavitù. Penso alla disuguaglianza dell’accesso a posti di lavoro dignitosi e ai luoghi in cui si prendono le decisioni”.

