Il messaggio di Bergoglio al concerto 'Vax Live: The Concert To Reunite The World' con Foo Fighters e J Lo

In un videomessaggio inviato ai partecipanti al ‘Vax Live: The Concert To Reunite The World’, Papa Francesco torna a chiedere di “abbandonare i nostri individualismi e promuovere il bene comune”. Per questo, dice, serve uno “spirito di giustizia che ci mobiliti per assicurare l’accesso universale al vaccino e la sospensione temporanea dei diritti di proprietà intellettuale”. Il Pontefice invoca uno “spirito di comunione che ci permetta di generare un modello economico diverso, più inclusivo, equo, sostenibile”.

“Una variante di questo virus è il nazionalismo chiuso, che impedisce, ad esempio, un internazionalismo dei vaccini”, ha proseguito Bergoglio nel videomessaggio inviato allo show organizzato da Global Citizen a cui hanno partecipato Foo Fighters, Jennifer Lopez e Selena Gomez, registrato al SoFi Stadium di Los Angeles, che verrà diffuso su You Tube nella notte tra sabato e domenica (alle 2 ora italiana) . Un’altra variante, avverte Francesco, è “quando mettiamo le leggi del mercato o della proprietà intellettuale sopra le leggi dell’amore e della salute dell’umanità. Un’altra variante è quando creiamo e promuoviamo un’economia malata, che consente a pochi molti ricchi di possedere più del resto dell’umanità, e che i modelli di produzione e consumo distruggano il pianeta, la nostra casa comune”.

