Mondiali 2026, oggi Sudafrica-Canada ai sedicesimi: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I Mondiali 2026 entrano nel vivo, oggi iniziano i sedicesimi di finale e la fase a eliminazione diretta, con la prima sfida Sudafrica-Canada. La vincente affronterà chi passerà il turno tra Olanda-Marocco. Dopo una prima fase caratterizzata dagli exploit di big come Messi, Haaland, Mbappè e Dembelè, ora si inizia a fare sul serio.

Lionel Messi becomes the first player to score in seven consecutive #FIFAWorldCup games 🌟 pic.twitter.com/pMhHcidn7H — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026

Questi i risultati della scorsa notte:

Inghilterra – Panama 0-2

Croazia-Ghana 2-1

Algeria- Austria 3-3

Congo- Uzbekistan 3-1

Giordania-Argentina 1-3

Colombia-Portogallo 0-0

Bellingham e Kane trascinano Inghilterra

Jude Bellingham e Harry Kane trascinano l’Inghilterra alla vittoria per 2-0 contro Panama e in una posizione che sembra più favorevole per la fase a eliminazione diretta del Mondiale. Bellingham ha portato in vantaggio i Tre Leoni al 62′ minuto su calcio d’angolo di Bukayo Saka. Trattenuto in un abbraccio da Jorge Gutiérrez al limite dell’area piccola, Bellingham ha allungato la gamba sinistra e ha insaccato il pallone alle spalle del portiere Orlando Mosquera, realizzando il suo terzo gol in un Mondiale, il secondo di quest’anno. Cinque minuti dopo, Kane è diventato il miglior marcatore di sempre dell’Inghilterra ai Mondiali con il suo undicesimo gol, uno in più di Gary Lineker, con un colpo di testa vincente su cross dello stesso Bellingham. I Tre Leoni hanno indossato le maglie rosse rese celebri dalla vittoria dell’Inghilterra contro la Germania nel 1966, che valse loro l’unico titolo mondiale, una somiglianza stilistica che lega il New Jersey settentrionale a quella memorabile giornata a nord di Londra. “Un supporto incredibile. Un muro bianco pazzesco dietro la porta. Tempo perfetto per giocare a calcio per noi”, ha dichiarato il commissario tecnico dell’Inghilterra, Thomas Tuchel. “Questa sera è speciale, per assaporare l’energia e l’atmosfera”, ha detto Tuchel. “Da domani penseremo ai sedicesimi di finale”, ha aggiunto.

La Croazia batte il Ghana e ‘pesca’ il Portogallo

La Croazia supera per 2-1 il Ghana nell’ultima giornata della fase a gironi del Mondiale e conquista il secondo posto del gruppo, qualificandosi alla fase a eliminazione diretta insieme alla nazionale africana, terza e già certa del passaggio del turno. A Philadelphia croati in vantaggio con l’interista Petar Sucic nel primo tempo, nella ripresa le Black Stars trovano il pareggio con Luckassen. Nel finale è un colpo di testa di Nikola Vlasic a regalare i tre punti alla Croazia. Con il successo dell’Inghilterra per 2-0 su Panama, la Croazia chiude così il girone al secondo posto e ai sedicesimi affronterà il Portogallo. Il Ghana, terzo ma qualificato, sfiderà invece la Colombia, mentre l’Inghilterra se la vedrà con il Congo.

Argentina-Giordania 3-1, si sblocca anche Lautaro

Lionel Messi e Giovani Lo Celso hanno segnato su calcio di punizione diretto e l’Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto la Giordania per 3-1, completando così la doppietta. Lautaro Martinez ha poi siglato il gol del raddoppio su rigore sabato sera a Dallas. Messi, capocannoniere di tutti i tempi dei Mondiali con 19 gol, era tra i nove titolari dell’Argentina sostituiti rispetto alla partita precedente. Lautaro Martinez ha portato l’Argentina sul 2-0 al 31° minuto, realizzando un rigore, nella stessa azione in cui il suo tiro ravvicinato si era infranto sulla traversa. Martinez, subentrato a Messi, e il portiere Emiliano Martinez sono stati gli unici giocatori ad aver disputato tutte e tre le partite del girone. “Sono riuscito a far giocare tutti i giocatori a disposizione. Era un obiettivo che ci eravamo sempre prefissati”, ha dichiarato il ct Lionel Scaloni tramite un interprete. “Penso che abbiano giocato molto bene in una partita difficile. Oggi hanno dimostrato che possiamo contare su di loro”, ha aggiunto. L’Argentina si era già assicurata il posto nel Gruppo J prima della partita. Messi è entrato in campo al 60° minuto, tre giorni dopo il suo 39° compleanno. L’Argentina giocherà la sua prima partita a eliminazione diretta venerdì a Miami contro la sorpresa Capo Verde.

Colombia ferma Portogallo ed è prima nel girone

La Colombia ha concluso la fase a gironi dei Mondiali al primo posto del Gruppo K dopo il pareggio a reti inviolate contro il Portogallo sabato sera all’Hard Rock Stadium, davanti a un pubblico elettrizzato, la maggior parte dei quali indossava le sgargianti maglie gialle della nazionale colombiana. “Eravamo la squadra migliore e meritavamo di vincere”, ha dichiarato il ct della Colombia, Néstor Lorenzo. “Penso che abbiamo creato tantissime occasioni. Ci è mancata solo la finalizzazione. I giocatori sono stati eccezionali contro una squadra di alto livello: non solo abbiamo giocato alla pari, ma abbiamo dettato il ritmo. Penso che giocare contro un rivale del genere, mostrando questo tipo di calcio a tutta questa gente, con questo caldo, sia stato incredibile”, ha aggiunto. E non aveva torto. La Colombia ha effettuato 24 dei 37 tiri in porta della partita, senza mai cedere nonostante la temperatura al momento dell’incontro superasse i 32 gradi Celsius. Entrambe le squadre si erano già assicurate un posto nella fase a eliminazione diretta prima della partita, dovendo solo scoprire i propri avversari per il turno successivo. La Colombia esordirà nella fase a eliminazione diretta il 3 luglio contro il Ghana, che si è presentata con uno dei punteggi Fifa più bassi ma che ha anche pareggiato 0-0 contro l’Inghilterra nella fase a gironi. Il Portogallo affronterà la Croazia, che ha battuto il Ghana 2-1 sabato scorso, il 2 luglio in quanto seconda classificata del Gruppo K, e potrebbe dover superare la Spagna per raggiungere i quarti di finale.

Il Congo batte l’Uzbekistan e avanza per la prima volta

Il Congo si è qualificato per la prima volta nella sua storia ai sedicesimi di finale dei Mondiali, rimontando e vincendo 3-1 contro l’Uzbekistan. La nazionale africana ha partecipato al torneo più importante del calcio mondiale per la seconda volta, dopo un’assenza di 52 anni. Due gol di Yoane Wissa e uno di Fiston Mayele nel secondo tempo hanno sigillato la vittoria, permettendo al Congo di unirsi a Capo Verde tra le sorprese della qualificazione ai sedicesimi di finale. L’Uzbekistan era passato in vantaggio nel primo tempo con la rete di Eldor Shomurodov, che sembrava destinata a spegnere le speranze del Congo. Ma la squadra di Sébastien Desabre ha reagito nella ripresa. L’esordio dell’Uzbekistan ai Mondiali si è concluso con tre sconfitte consecutive. “Spero che questo torneo ci dia una grande esperienza. Spero che questa esperienza ci dia maggiore motivazione per il futuro”, ha dichiarato il ct Fabio Cannavaro.

Austria-Algeria 3-3 avanti insieme, fuori l’Iran

Austria e Algeria hanno pareggiato 3-3 sabato sera in una partita emozionante, un risultato che di fatto ha permesso a entrambe di qualificarsi agli ottavi di finale della fase a gironi dei Mondiali, eliminando al contempo l’Iran dal torneo. La partita era sul 2-2 negli ultimi minuti, con l’Algeria che sembrava intenzionata a far scorrere il tempo, quando il capitano Riyad Mahrez ha segnato la sua seconda rete a circa un minuto dal termine dei tempi supplementari. L’Austria è rimasta sull’orlo dell’eliminazione, ma pochi istanti dopo Sasa Kalajdzic ha siglato di testa il gol del pareggio, salvando le speranze di qualificazione dell’Algeria ai Mondiali. Marko Arnautovic e Marcel Sabitzer hanno segnato anche per l’Austria, che si è classificata seconda nel Gruppo J dietro all’Argentina, qualificandosi per la prima volta dal 1982. Il premio è la sfida contro la Spagna, campione d’Europa in carica, giovedì a Los Angeles. Anche Rafik Belghali ha segnato per l’Algeria, che ha chiuso al terzo posto nel girone e affronterà la Svizzera nei sedicesimi di finale giovedì sera a Vancouver, nella Columbia Britannica. Mastica amaro l’Iran che ha mancato i sedicesimi di finale per un soffio, in modo davvero rocambolesco. Ha concluso al terzo posto nel Gruppo G con tre punti, ottenuti grazie ai pareggi contro Belgio, Nuova Zelanda ed Egitto.

Sudafrica-Canada: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Sudafrica-Canada si sfidano questa sera per la prima gara dei sedicesimi di finale. L’orario della partita è quello delle ore 21. Ecco le probabili formazioni delle due squadre.

We’re BACK in BLACK for our Round of 32 matchup ⚫️🧊#CANMNT pic.twitter.com/c2YcToqI57 — CANMNT (@CANMNT_Official) June 26, 2026

Sudafrica (4-2-3-1): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Mbatha; Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa. Ct: Hugo Broos.

Canada 4-4-2): Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustáquio, Millar; Jonathan David, Oluwaseyi. Ct: Jesse Marsch.

La partita sarà trasmessa in tv in diretta e in chiaro su Rai 1, sarà possibile vederla anche sulla piattaforma di Dazn che trasmette tutte le partite dei Mondiali 2026. Il match sarà disponibile anche in streaming gratis su RaiPlay.