Disperso nel lago di Vico il marito della ministra Eugenia Roccella

Sono ore di apprensione sul lago di Vico, in provincia di Viterbo, dove risulta disperso Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella. L’uomo si trovava in barca con la moglie quando si è tuffato in acqua e non è più riuscito a tornare a bordo. Secondo le prime ricostruzioni, dopo essere riemerso per qualche istante avrebbe detto di non sentirsi bene, mentre l’imbarcazione, non ancorata, si sarebbe allontanata. È stata la ministra a lanciare l’allarme. Sul posto sono impegnati carabinieri, vigili del fuoco, personale del 118 e nuclei sommozzatori, mentre le ricerche proseguono senza sosta. I carabinieri stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.