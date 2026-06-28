Triplice omicidio a Roma, continuano le ricerche del killer: fiori davanti alla casa della famiglia

Continuano a Roma senza senza sosta le ricerche di polizia e carabinieri del killer che venerdì sera ha sterminato una famiglia, padre madre e figlia e ferendo gravemente l’altro figlio di 18 anni, in un appartamento in via Montiglio nel quartiere di Casalotti. Il ricercato, un cittadino bengalese di 43 anni di nome Hossain Shahadat, connazionale delle vittime avrebbe ucciso i tre con una mannaia che è stata sequestrata. Il palazzo è presidiato dalla Polizia di Stato, presente sul posto con un’autoradio. Le ricerche del fuggitivo, residente ufficialmente a Frosinone in Ciociaria, sono state estese anche in campo internazionale, ma con il passare delle ore si affaccia sempre di più l’ipotesi che Hossain Shahadat, possa essersi tolto la vita.