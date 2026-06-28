Usa, gigantesco incendio nelle foreste dello Utah: il vento complica lavoro squadre emergenza

Un enorme incendio sta divampando nello stato Usa dello Utah, per decine di migliaia di miglia quadrate di foresta secca. La fiamme sono alimentate da un clima caldo, secco e ventoso, che ostacola gli sforzi delle squadre di emergenza che cercano di tenere il passo con i roghi, che avanzano rapidamente. Lo Utah ha dichiarato lo stato di emergenza e, di conseguenza, ha imposto restrizioni sui fuochi d’artificio. Sono inoltre in vigore allerte “bandiera rossa” in alcune zone della California, del Nevada, dell’Arizona, del New Mexico e del Colorado.