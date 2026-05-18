Flotilla, membro dell’equipaggio: "Tre navi da guerra attorno a noi"

“Ci sono almeno tre navi da guerra: due alla nostra sinistra, una alla nostra destra. Continuiamo a evadere l’intercetto insieme ad altre decine di barche e facciamo rotta verso Gaza“. A dirlo è un membro dell’equipaggio della Global Sumud Flotilla, in un messaggio video inviato ai manifestanti riuniti a piazzale Loreto a Milano per lo sciopero generale, mentre le navi vengono bloccate in acque internazionali nei pressi di Cipro dalle forze navali israeliane. Nel messaggio, il componente dell’equipaggio ha lanciato un appello diretto all’Italia: “Bloccate tutto e chiediamo conto al governo Meloni, che è responsabile di genocidio e deve rendere conto alla storia di quello che sta facendo”, ha concluso il membro dell’equipaggio.