Napoli-Milan oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il posticipo della 31esima giornata di Serie A si gioca oggi, 6 aprile 2026. Sarà big match tra Napoli e Milan: fischio d’inizio alle 20.45. La gara sarà diretta da Daniele Doveri.

Sarà uno scontro cruciale per stabilire quale delle due squadre merita il secondo posto dietro all’Inter, che ha fatto un altro passo verso il 21esimo scudetto della sua storia battendo per 5-2 la Roma a San Siro. Il Milan, al momento seconda forza del campionato dietro ai cugini nerazzurri, ha 63 punti e vuole riportare il distacco dalla vetta a +6. Prima della pausa dedicata ai playoff delle qualificazioni ai Mondiali 2026, gli uomini di Massimiliano Allegri hanno vinto per 3-2 contro il Torino.

Il Napoli è al momento terzo in classifica con 62 punti. Vincere contro il Milan significherebbe mettere la freccia in classifica e confermarsi come una squadra in ottima forma. Gli Azzurri arrivano al big match di questa sera dopo quattro vittorie consecutive; l’ultimo stop risale al 22 febbraio, quando furono sconfitti a Bergamo dall’Atalanta. Il Napoli ha quindi tutte le intenzioni di proseguire la propria marcia, attestandosi come migliore squadra di questa stagione subito dopo l’Inter.

Napoli-Milan: probabili formazioni

Napoli-Milan, Stadio Maradona di Napoli, ore 20.45

NAPOLI (3-4-2-1) la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund

MILAN (3-5-2) la probabile formazione: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku

Napoli-Milan: dove vederla in tv

Il big match delle 20.45 sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn. Il partita sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web e sull’app di Dazn.