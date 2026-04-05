Serie A, Inter-Roma 5-2: nerazzurri a valanga e a +9 sul Milan

Brutta sorpresa nell’uovo di Pasqua della Roma. A San Siro l’Inter dilaga per 5-2 contro i giallorossi, che tornano a casa consapevoli che domani la Juventus potrebbe mettere di nuovo la freccia e staccarli in classifica, dove continua la lotta con il Como per un posto nella prossima Champions League. L’Inter invece consolida il primato al vertice del campionato: ora sono 9 i punti di distanza dal Milan.

Il ritorno al gol di Barella e gli applausi che il ‘Mezza’ ha riservato a Bastoni hanno fatto dimenticare le delusioni degli azzurri post disfatta di Zenica. Al resto ha contribuito il rientro dall’infortunio di capitan Lautaro Martinez, che ha cambiato il volto dell’attacco dell’Inter, complice anche l’apporto di un Thuram tornato galvanizzato dalla pausa delle nazionali. Con tre reti in due, i padroni di casa hanno piegato una difesa giallorossa troppo fragile, che non ha resistito al ritmo e alla fisicità imposta da Calhanoglu e compagni soprattutto nella ripresa.

Tornado Lautaro, Roma tramortita fin dai primi minuti

L’Inter fa le cose sul serio e non perde tempo: già dopo un minuto la Roma è sotto, sorpresa dalla combinazione tra Thuram e Lautaro, che trafigge Svilar dal cuore dell’area piccola. I giallorossi rischiano di incassare il raddoppio, travolti dall’approccio determinato al match della capolista, ma a poco a poco prendono le distanze e iniziano a farsi vedere dalle parti di Sommer, con il solito Malen sempre pungente. Al 41′ arriva il meritato pareggio con la zuccata di Mancini su cross puntuale di Rensch, ma il risultato resta in bilico per pochissimo. Subito prima dell’intervallo, Calhanoglu calcia da distanza siderale e infila il pallone sotto la traversa alle spalle di Svilar.

Inter aggressiva anche nella ripresa: Lautaro firma la doppietta personale al 7′ ancora su assist di Thuram, che tre minuti più tardi trova a sua volta la via del gol con un colpo di testa su calcio d’angolo battuto da Calhanoglu. L’Inter si diverte e affonda il colpo su una Roma ormai alle corde, trafitta ancora da una percussione centrale di Barella. Il rasoterra di Pellegrini serve solo per le statistiche in un confronto senza storia, soprattutto nei secondi 45 minuti. Adesso l’Inter può sedersi in poltrona e guardare in relax Napoli-Milan, forte di un vantaggio difficile da colmare nella corsa scudetto.

Thuram: “Lautaro ci è mancato, dà l’esempio nei momenti difficili”

“Lautaro mi è mancato ma anche gli altri compagni di reparto sono importantissimi per la squadra, poi è vero che ho un legame particolare con Lauti ma penso sia così anche per la squadra. E’ il nostro capitano e ci dà sempre l’esempio nei momenti difficili. Oggi ha segnato dopo un minuto, siamo contentissimi di averli con noi”, ha detto l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram ai microfoni di Dazn.

Gasperini: “Primo tempo molto buono, dopo il 3-1 è stata una sofferenza”

“Il primo tempo si è chiuso 2-1 per l’Inter, ma in una partita in cui abbiamo preso gol dopo 30 secondi e uno al 47′ ho visto in mezzo tanta Roma. Il primo tempo è stato molto buono, averlo chiuso in svantaggio ha dato un brutto colpo al morale. Dal terzo gol in poi invece è stata una sofferenza”. Lo ha detto ai microfoni di Dazn il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta rimediata a San Siro contro l’Inter. “Per noi Mancini è un giocatore importante, quando riusciamo a essere tutti al completo come nel girone d’andata siamo sicuramente tutti più competitivi, se mancano Wesley e Konè è chiaro che perdiamo qualcosa anche se tutti danno il massimo – ha proseguito – E’ stata una partita dai due volti: nel primo tempo ho visto tanta Roma, poi è chiaro che il risultato finale fa vedere tutto in modo diverso. Effettivamente dopo il 3-1 la partita si è chiusa, poi bisogna anche dare merito all’Inter che è una grande squadra”.