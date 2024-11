(LaPresse) La Corea del Nord sosterrà pienamente Mosca nella guerra contro l’Ucraina. Lo ha ribadito il leader nordcoreano Kim Jong-un, che ha ricevuto a Pyongyang una delegazione militare russa guidata dal ministro della Difesa Andrej Belousov. Lo scorso mese Kim aveva deciso di inviare migliaia di truppe in Russia per supportare le forze di Mosca. Nell’incontro di ieri, Kim e Belousov hanno raggiunto “un accordo soddisfacente” su una serie di questioni chiave. Il dittatore nordcoreano ha inoltre condannato gli Stati Uniti e l’Occidente per aver consentito a Kiev l’utilizzo di missili a lungo raggio per attacchi contro la Russia, definendo la mossa un intervento militare “diretto”.

