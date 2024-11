Il leader nordcoreano ha ricevuto a Pyongyang il ministro della Difesa russo Andrei Beloussov

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ricevuto a Pyongyang il ministro della Difesa russo Andrei Beloussov, in visita in Corea del Nord in qualità di capo della delegazione militare della Federazione Russa. Secondo quanto riporta l’agenzia nordcoreana Kcna, esprimendo grande preoccupazione per gli sviluppi della situazione ucraina, Kim ha detto che “le recenti misure anti-russe adottate dagli Stati Uniti meritano la condanna della comunità internazionale, in quanto sono atti irresponsabili e fomentano conflitti prolungati” e sono “una minaccia per tutta l’umanità“.

Kim Jong-un: “Avventurismo militare sconsiderato da parte dell’Occidente”

Secondo Kim, “Stati Uniti e Occidente hanno costretto le autorità di Kiev ad attaccare il territorio russo con le proprie armi a lungo raggio”, e ciò significa “il loro intervento militare diretto nel conflitto“. Sempre secondo il leader nordcoreano, “è un esercizio del diritto all’autodifesa per la Russia intraprendere un’azione risoluta per far pagare il prezzo alle forze ostili”, ed è necessario “dare un segnale che le forze provocatorie guidate dagli Stati Uniti non trarranno vantaggio dal loro disprezzo per l’avvertimento della Russia”. Usa, Occidente e Ucraina “stanno ricorrendo a un avventurismo militare sconsiderato” e “governo, esercito e popolo della Corea del Nord sosterranno invariabilmente la politica della Federazione Russa per difendere la sua sovranità e integrità territoriale dalle mosse egemoniche degli imperialisti”.

