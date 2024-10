Berlino starebbe intanto valutando contromosse, a partire dall'inasprimento delle norme sulla trasparenza

Yasmin Fahimi, presidente della Confederazione tedesca dei sindacati (Dgb), è contraria all’acquisizione di Commerzbank da parte di Unicredit. Fahimi, parlando ad Handelsblatt, chiede di “ampliare le possibilità politiche” per evitare la vendita dell’istituto bancario tedesco. “Ci aspettiamo che si faccia ricorso a tutti i mezzi politici e regolamentari per evitare una acquisizione. In gioco c’è il futuro di migliaia di dipendenti e la stabilità del panorama finanziario”, ha dichiarato la presidente di Dgb.

Media, Berlino valuta contromosse con inasprimento norme su trasparenza

In seguito alla discussa acquisizione di una quota di Commerzbank da parte di Unicredit, il governo tedesco sta valutando la possibilità di inasprire le norme sulla trasparenza. Lo riporta Handelsblatt, spiegando che eventuali investitori potrebbero essere obbligati a comunicare in anticipo se utilizzano strumenti finanziari per acquisire partecipazioni in altri gruppi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata