L'amministratore delegato: "Come investitori ci aspettiamo di ricevere le stesse informazioni di tutti gli altri"

“Siamo un investitore. Di solito non credo che gli investitori abbiano un posto nel consiglio di amministrazione e in questo caso specifico penso che sia inappropriato per noi avere un posto nel consiglio di amministrazione perché siamo anche un concorrente. Non credo sia corretto“. Lo ha detto Andrea Orcel, amministratore delegato di UniCredit, intervenendo alla Financials Ceo Conference di Bank of America. “Come investitori ci aspettiamo di ricevere le stesse informazioni di tutti gli altri investitori”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata