Gli attivisti vogliono porre l'attenzione soprattutto sulla guerra nella Striscia di Gaza

Una folla di attivisti si è riunita a Chicago per protestare fuori dalla Convention democratica per richiamare l’attenzione su questioni come l’ingiustizia economica, i diritti riproduttivi, il cambiamento climatico, i diritti all’aborto e l’uguaglianza razziale. Tuttavia, gli attivisti vogliono porre l’attenzione soprattutto sulla guerra nella Striscia di Gaza, esortando i governi a un cessate il fuoco immediato tra Israele e Hamas.

