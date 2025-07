Europei calcio femminile 2025, la nazionale inglese in videochiamata con il premier Starmer

La Nazionale inglese di calcio festeggia la vittoria agli Europei di calcio femminile 2025. Le Lionesses hanno vinto il titolo per la seconda volta di fila. Hanno disputato la finale domenica 27 luglio a Basilea (Svizzera) contro la Spagna, vincendo 3-1 hai rigori (dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari). “Grazie per aver chiamato e per il sostegno”, ha detto la ct Sarina Wiegman in videochiamata con il premier Keir Starmer. “Era presente agli Europei 2022 in Inghilterra e si è unito di nuovo insieme alla sua famiglia, quindi spero che i suoi figli abbiano vissuto un’altra esperienza straordinaria. È stato snervante, lo sappiamo. Come tutto il torneo, del resto. Ma abbiamo sentito il vostro sostegno, c’erano tantissimi tifosi inglesi”, ha aggiunto l’allenatrice. La squadra è stata accolta a Westminster, nel centro di Londra, per un ricevimento organizzato dalla vicepremier Angela Rayner e dalla ministra dello Sport Stephanie Peacock.