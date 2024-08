Il meeting tra il premier israeliano e il segretario di Stato americano

Al via l’incontro fra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il segretario di Stato Usa Antony Blinken a Gerusalemme. Lo riferisce il Times of Israel, aggiungendo che per oggi pomeriggio alle 16.10 (le 15.10 in Italia) è poi in programma a Tel Aviv un meeting fra Blinken e il ministro della Difesa Yoav Gallant. Stamattina, invece, il diplomatico ha incontrato il presidente Isaac Herzog.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata