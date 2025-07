Deion Sanders, la leggenda del Football americano ha un tumore

La leggenda del football americano e allenatore dei Colorado Buffaloes Deion Sanders ha rivelato di essere affetto da un tipo aggressivo di tumore alla vescica. Il 57enne della Florida è già stato operato e ha intenzione di allenare la sua squadra anche in questa stagione.

“Non ho guardato la morte in faccia, ho guardato la vita in faccia. Pensi che stia scherzando quando ti dico che sono un uomo di Dio. Lo sono davvero. Mi è permesso attraversare queste prove e tribolazioni per poter toccare, raggiungere e benedire le persone con le mie parole, con l’energia, con quella cosa che Dio mi ha dato. Quindi non ho mai pensato alla morte”, ha detto Sanders in conferenza stampa rispondendo alla domanda di un giornalista.

“Ho dovuto fare un testamento perché voglio fare affari. Voglio essere un buon amministratore per i miei figli e per la mia famiglia. Ma no, ho troppa vita per pensare alla morte. Troppa vita. Ho troppa vita dentro di me e ho del lavoro da fare. Dovevamo vincere il campionato. Parli di morte? No. Dio non mi porterà via prima di allora, questo è certo”, ha aggiunto.