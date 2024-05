Altri tre membri del personale del Cicr sono rimasti feriti

Il Comitato internazionale della Croce Rossa ha comunicato che due dei suoi autisti sono stati uccisi da uomini armati nel Darfur del Sud, in Sudan. Altri tre membri del personale del Cicr sono rimasti feriti. La squadra, spiega il Comitato, stava tornando da Layba per valutare la situazione umanitaria delle comunità colpite dalla violenza armata nella regione quando si è verificato l’incidente. “Siamo in profondo lutto per i nostri cari colleghi. Esprimiamo le nostre sincere condoglianze alle loro famiglie e speriamo in una pronta guarigione per i nostri colleghi feriti”, ha affermato Pierre Dorbes, capo della delegazione Cicr in Sudan.

