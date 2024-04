La squadra di Allegri soffre ma ottiene la qualificazione negli ultimi minuti grazie a Milik

La Juventus è la prima finalista della Coppa Italia 2023/24. Ai bianconeri è bastata una sconfitta per 2-1 sul campo della Lazio per ottenere la qualificazione visto il 2-0 dell’andata a Torino. Decisivo un gol di Milik all’83’. Ai biancocelesti sono stati sufficienti i due gol di Castellanos al 12′ e al 49′. La seconda finalista uscirà dalla sfida di Bergamo tra Atalanta e Fiorentina, in programma mercoledì alle 21. I viola partono forti dell’1-0 dell’andata

