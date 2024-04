Il presidente della Repubblica all'incontro con i rappresentanti delle Accademie nazionali delle scienze dei paesi del G7

Sergio Mattarella ha parlato di nucleare e intelligenza artificiale intervenendo all’incontro con i rappresentanti delle Accademie nazionali delle scienze dei paesi del G7, in occasione del S7 +SSH7 Academic Summit, al Quirinale. “Sono davvero molto lieto di incontrare i rappresentanti delle Accademie delle scienze dei Paesi del G7, che hanno un compito di custodia e garanzia della scienza. E’ un compito prezioso. Vi ringrazio per un contributo così importante, nella speranza che i vostri suggerimenti vengano accolti integralmente non solo dal G7 ma anche dal G20 e in tutta la comunità internazionale. Abbiamo affrontato argomenti di grande importanza. Dall’avviso di allarme per gli armamenti nucleari con un imprevedibile ritorno alla minaccia di adoperarli accompagnata dalla ricerca crescente di nuovi armamenti con effetti sempre più violenti e conseguenze sempre più crudeli”, ha detto il presidente della Repubblica.

Mattarella su intelligenza artificiale: “Evitare usi pericolosi”

“Abbiamo parlato di intelligenza artificiale, tema affascinante che propone un grande interrogativo all’umanità rispetto alle opportunità che la ricerca scientifica offre, con l’indicazione che se ne faccia un uso positivi e si evitino uso distorti, negativi e pericoloso. Ma questa alternativa è sempre stata presente nella storia. La scienza offre opportunità straordinariamente grandi tocca poi all’umanità, alle sue istituzioni organizzate farne l’uso migliore“. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata