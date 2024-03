Il presidente di Intesa Sanpaolo a margine del Comitato Esecutivo Abi a Milano

“Gli ultimi dati danno ragione alle banche centrali, perché sostanzialmente sembra che stiano riuscendo a portare a termine la difficilissima manovra dell’atterraggio morbido, riuscendo quindi a fermare l’inflazione senza avviare un processo di recessione. E sostanzialmente, per il momento, sembra che questa sia l’evoluzione in corso”. Così Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, a margine alla fine del Comitato Esecutivo Abi, nella sede milanese della associazione. Al meeting ha partecipato anche Irene Tinagli, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo.

