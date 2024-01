L'aria malsana ha fatto ammalare decine di persone negli scorsi mesi

L’aria ha l’odore di bruciato a Lahore, una città nell’est del Pakistan che un tempo era famosa per i suoi giardini ma è diventata famigerata per la sua pessima qualità dell’aria. Lo smog tossico ha fatto ammalare decine di migliaia di persone negli ultimi mesi. I voli sono stati cancellati. La pioggia artificiale è stata utilizzata lo scorso dicembre per combattere lo smog, una novità nazionale. Niente sembra funzionare. Lahore si trova in un airshed, un’area in cui gli inquinanti derivanti dall’industria, dai trasporti e da altre attività umane rimangono intrappolati a causa del clima e della topografia locale, quindi non possono disperdersi facilmente. Anche gli airshed contribuiscono all’inquinamento transfrontaliero. In determinate condizioni di vento, il 30% dell’inquinamento nella capitale indiana Nuova Delhi può provenire dalla provincia pakistana del Punjab, di cui Lahore è la capitale.

