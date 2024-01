Il leader del Carroccio, Matteo Salvini sui social: "Notizia sconvolgente. Una preghiera per la ristoratrice morta"

“La lezione degli ultimi giorni che arriva dalla sinistra e dai suoi giornalisti: si possono attaccare un ragazzo mutilato da uno squalo, una pizzaiola sospettata di una recensione fake (oggi trovata senza vita), si possono usare un padre morto e una dolorosa storia familiare per ferire la premier, ma si omaggia la star di Hollywood che scappa dal processo a Matteo Salvini. A sinistra non cambieranno mai: spietati con i deboli e con gli avversari, servili con gli amici. Vergogna”. Così una nota della Lega.

Salvini: “Una preghiera per la ristoratrice morta”

“Notizia sconvolgente. Una commossa preghiera per Giovanna e un pensiero affettuoso ai suoi cari. Davvero una (presunta) recensione falsa meritava una polemica nazionale così avvelenata, su social e tg?”. Così su X il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, dopo che è stata trovata morta Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria ‘Le Vignole’ di Sant’Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi, balzata agli onori della cronaca per la risposta a una recensione di un cliente che si lamentava della presenza di gay e di un disabile nel locale.

