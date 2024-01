Il presidente transalpino ha pubblicato un video in cui si mostra in tenuta da boxe

Emmanuel Macron fa il conto alla rovescia all’inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024. “Mancano 200 giorni ai Giochi Olimpici e Paralimpici. La Francia ospiterà i Giochi a minore emissione di carbonio della storia, green, in linea con gli accordi di Parigi. Avremo delegazioni olimpiche e paralimpiche eccezionali con, spero, molte medaglie per i francesi. Si svolgeranno in tutto il Paese, da Parigi a Marsiglia, fino a Tahiti”, dice il presidente transalpino in un video in cui si mostra in tenuta da boxe, con tanto di guantoni e sacco. “Invito tutti voi a fare esercizio fisico per almeno 30 minuti al giorno. Spero di più, se potete, ma almeno 30 minuti ogni giorno”, aggiunge il capo dello Stato.

