Prestazioni da Mvp per Curry e Doncic contro Sacramento e Brooklyn Nets

Prima vittoria in carriera in Nba per Victor Wembanyama. I San Antonio Spurs hanno infatti vinto il derby texano contro Houston Rockets: 126-122 il risultato finale all’ovdertime. Per la prima scelta al draft 21 punti, 12 rimbalzi e 3 stoppate. Nelle altre gare Steph Curry mette a referto 41 punti che garantiscono ai suoi Golden State la vittoria contro Sacramento Kings. Boston batte Miami grazie a Derrick White. Oklahoma e Cleveland vincono in rimonta contro Chicago e Toronto. Luka Doncic sugli scudi, autore di 49 punti, mette a segno 4 triple nel finale che regalano ai Maverick il 125 a 120 contro i Brooklyn Nets. Negli altri match portano a casa la vittoria Denver Nuggets di Jokic (che chiude a 22 punti) i New York Knicks battono gli Atlanta Hawks 126-120. Vittorie anche per Orlando, Utah e Detroit.

Gli altri risultati della notte

I risultati delle gare di regular season Nba disputate nella notte. Charlotte Hornets-Detroit Pistons 99-111, Memphis Grizzlies-Denver Nuggets 104-108, Atlanta Hawks-New York Knikcs 120-126, Boston Celtics-Miami Heat 119-111, Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder 105-108, Chicago Bulls-Toronto Raptors 104-103, Dallas Mavericks-Brooklyn Nets 125-120, Utah Jazz-Los Angeles Clippers 120-118, Portland Trail Blazers-Orlando Magic 97-102, Sacramento Kings-Golden State Warriors 114-122.

