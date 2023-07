La denuncia social del presidente della Regione: "Da dove viene? Dalle caverne?"

Un piromane è stato ripreso dai droni della Regione Calabria proprio mentre stava appiccando un incendio. Il video è stato pubblicato dal governatore Roberto Occhiuto, che si è scagliato contro il malvivente. “La Calabria è una regione civile però ha anche qualche imbecille che va ad appiccare il fuoco nei boschi, come questo piromane che abbiamo beccato ieri. Da dove viene, dalle caverne?“, ha commentato Occhiuto. “Abbiamo messo in campo tutto quello potevamo mettere in campo, lavorano nei boschi gli uomini di Calabria Verde, la Protezione civile, i volontari, e abbiamo messo in campo come l’anno scorso anche i droni, anzi quest’anno 30 droni. Sto denunciando tutto ai carabinieri perché anche quest’anno sugli incendi tolleranza zero“, ha concluso il governatore. A Occhiuto sono arrivati i complimenti del vicepremier Antonio Tajani. “Bene la denuncia del presidente della Regione Calabria Occhiuto che grazie ad un’operazione di deterrenza con i droni è riuscito a stanare un piromane che aveva già appiccato alcuni incendi. Solo con un accurato controllo del territorio si possono fermare questi criminali”, ha twittato Tajani.

