Lo ha detto la professoressa durante la conferenza stampa all'università di Bologna

“La speranza non l’abbiamo mai persa e ora siamo qua a festeggiare Patrick”. Lo ha detto la professoressa Rita Monticelli durante la conferenza stampa all’Università di Bologna per celebrare il ritorno di Patrick Zaki. “Patrick ci ha insegnato che resistere lo si può fare in maniera gentile, aspettando e con una grande speranza nel cuore” ha aggiunto Monticelli, “abbiamo un’utopia realizzata qua e siamo molto felici”.

