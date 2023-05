Embiid trascina i Sixers, ai Celtics non bastano i 36 punti di Jayson Tatum. Tripla doppia di Jokic contro i Suns

Due le partite disputate nella notte per i playoff della Nba. Nella semifinale della Eastern Conference nuovo colpo grosso dei Philadelphia 76ers che espugnano il TD Garden di Boston per 115-103 e si portano sul 3-2 nella serie contro i Celtics. L’Mvp Joel Embiid sembra ormai pianamente guarito dall’infortunio che lo ha costretto a saltare gara 1 e guida i suoi con 33 punti e 7 rimbalzi, altro protagonista Tyrese Maxey con 30 punti mentre James Harden sfiora la tripla doppia con 17 punti, 8 rimbalzi e 10 assist. Ai Celtics non bastano i 36 e 10 rimbalzi di Jayson Tatum e i 24 punti di Jaylen Brown. La serie torna ora a Philadelphia per gara 6, con i Sixers che hanno a disposizione il primo match point per chiudere la serie.

Tripla doppi di Jokic, Denver è sul 3-2

Ad Ovest, continua ad essere rispettato il fattore campo nella serie tra i Denver Nuggets e i Phoenix Suns. In gara 5 successo della franchigia del Colorado per 118-102. Ancora una prova inarrestabile di Nikola Jokic, che firma una tripla doppia da 29 punti, 13 rimbalzi e 12 assist. Non bastano ai Suns i soliti Devin Booker e Kevin Durant, autori rispettivamente di 28 punti il primo e di 26 con 11 rimbalzi e 7 assist il secondo. Denver conduce ore per 3-2 nella serie, con gara 6 in programma a Phoenix dove i Suns sono costretti a vincere per giocarsi poi il tutto per tutto in gara 7 di nuovo nel Colorado.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata