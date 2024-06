Torino, 12 giu. (LaPresse) – E’ morta all’età di 80 anni Françoise Hardy, cantautrice, scrittrice e attrice francese, una delle icone degli anni Sessanta e volto del movimento ye-ye. Sui social il figlio Thomas Dutronc ha condiviso una foto di lui giovanissimo accanto alla madre, con un breve messaggio: ‘La mamma se n’è andata’. Nel giugno 2019 aveva rivelato di essere ammalata di cancro e lo scorso marzo aveva annunciato “non avrebbe mai più potuto cantare”. Tra i grandi successi di Hardy ‘Tous les garcons et les filles’, con cui esordisce nel 1962. La canzone diventa la bandiera del disagio adolescenziale e finisce col vendere più di due milioni di copie in tutto il mondo (nella versione italiana ha il titolo ‘Quelli della mia età’). Nella sua carriera Hardy si è esibita spesso in inglese, italiano, spagnolo e tedesco. In Italia ebbe un grande successo nel 1963 con i brani ‘È all’amore che penso’ e ‘L’età dell’amore’, che arriva prima in classifica. Nel 1966 prese parte al Festival di Sanremo con ‘Parlami di te’ cantata in coppia con Edoardo Vianello. Nel suo repertorio anche ‘La Maison où j’ai grandi’, cover de ‘Il ragazzo della via Gluck’ di Adriano Celentano.

