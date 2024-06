Milano, 12 giu. (LaPresse) – Hezbollah ha annunciato la morte di un alto comandante in un presunto attacco aereo israeliano nel sud del Libano. In un comunicato, citato dai media, si legge che Taleb Abdullah, della città di Aadachit, nel sud del Libano, è stato ucciso “sulla strada per Gerusalemme”, il termine usato dal gruppo terroristico per indicare gli attacchi israeliani. Abdullah è stato ucciso in un attacco nella città di Jouaiyya e comandava una divisione regionale di Hezbollah nel sud del Libano.

