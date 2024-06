Napoli, 11 giu. (LaPresse) – La Capitaneria di Porto di Napoli ha sequestrato diverse barche nell’ambito delle indagini sull’incidente che, domenica scorsa nelle acque di Posillipo, ha causato la morte della 31enne Cristina Frazzica, travolta e uccisa da un’imbarcazione mentre era in kayak con un amico. Secondo quanto apprende LaPresse alcune delle caratteristiche delle imbarcazioni corrisponderebbero a quelle dell’unità da diporto che si ritiene abbia causato la collisione con il kayak e che non è stata ancora individuata. Sulle barche sequestrate, tutte rintracciate in approdi napoletani, saranno effettuati accertamenti tecnici per verificare la presenza di eventuali segni di impatto. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Napoli.

