Il bomber coinvolto domenica in un incidente stradale

Altra notte in ospedale per Ciro Immobile, coinvolto domenica mattina in incidente stradale in cui ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura di una costola destra, e che ha reso necessario il ricovero in osservazione nel reparto di medicina d’urgenza del Gemelli. A quanto si apprende da fonti sanitarie, le condizioni dell’attaccante sono in miglioramento.

