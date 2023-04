Nella zona di Ponte Matteotti a Roma

Paura stamattina per il capitano della Lazio Ciro Immobile, che si è scontrato con la sua Jeep a Ponte Matteotti a Roma, non lontano dallo stadio Olimpico, con il tram numero 19. È successo poco dopo le 8 di mattina. Illesi Immobile e una delle figlie in macchina con lui, mentre alcuni passeggeri e il conducente del tram, secondo quanto apprende LaPresse, sono stati portati in ospedale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata