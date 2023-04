Il capogruppo al Senato del Pd: "Elly Schlein era lì" Categoria:

Francesco Boccia critico nei confronti del governo sul caso Regeni. “Se mi sorprende il fatto che non ci fosse nessun esponente del governo davanti al tribunale per il processo? Non mi sorprende, era lì Elly Schlein con la forza e la determinazione che rappresenta in una grande tragedia nazionale che non è mai stata concepita come tale dalla destra”, ha detto il capogruppo al Senato del Pd, a Montecitorio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata