Circa 150 anarchici si sono radunati fuori dal carcere di Milano a Opera in solidarietà con Alfredo Cospito, il detenuto in sciopero della fame da 108 giorni contro il regime di 41 bis. La polizia è schierata all’ingresso del penitenziario mentre i manifestanti hanno esposto striscioni con scritto ’41 bis = tortura di Stato’ e ‘Al fianco di Alfredo’ e usato parole pesanti nei confronti dei giornalisti presenti sul luogo apostrofati con le frasi ‘fate schifo, lavorate sulla pelle della gente’. La Questura di Milano non segnala alcun tipo di disordine o tafferuglio.

