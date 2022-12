La premier alla conferenza di fine anno: "Modello privazione libertà non efficace"

(LaPresse) – “La situazione in Italia in questo momento sul fronte Covid è abbastanza sotto controllo, monitoriamo attraverso un osservatorio”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa di fine anno. “Per il futuro credo che la soluzione siano sempre i controlli, i tamponi, le mascherine. Responsabilità: il modello di privazione delle libertà del passato non mi è parso così efficace e credo che lo dimostri bene il caso cinese”, ha agginuto Meloni.

