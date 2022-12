Il presidente della Puglia a un evento a Milano: "Qui le Regionali sono contendibili"

(LaPresse) Le elezioni Regionali in Lombardia sono contendibili? “Io credo di sì. Ho visto molto combattivi sia Letizia Moratti sia Perfrancesco Majorino. Naturalmente non c’è il ballottaggio in Lombardia, volevo ricordarlo a entrambi i candidati”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine dell’evento L’Italia delle Regioni, primo Festival della conferenza delle Regioni in corso a Milano. “Se ci fosse stato il ballottaggio, credo che avremmo vinto, ma purtroppo il ballottaggio non c’è e quindi bisogna evitare di fare quello che ha fatto il Pd alle ultime elezioni Politiche, sbagliando la costruzione delle alleanze e regalando la vittoria pur avendo una maggioranza netta rispetto al Centrodestra”, ha aggiunto Emiliano. “Non vorrei che un’occasione così importante sia perduta qui in in Lombardia. Io ho solo detto che in un elezione a turno unico andare con diversi candidati significa perdere”, ha concluso il governatore pugliese.

