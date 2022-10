La richiesta della presidente dell'organizzazione, Oleksandra Matviychuk

La ong ucraina Center for Civil Liberties ha espresso la propria “felicità” per aver ricevuto il premio Nobel per la pace insieme agli “amici russi di Memorial e bielorussi di Viasna“. Lo ha detto la presidente dell’organizzazione Oleksandra Matviychuk, come riporta Unian. Con l’occasione Matviychuk ha inviato una richiesta all’Onu affinché proceda all’espulsione della Russia dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “La Russia dovrebbe essere espulsa dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per violazioni sistematiche della Carta delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite e gli Stati membri dovrebbero risolvere il problema del ‘divario di responsabilità’ e fornire una possibilità di giustizia a centinaia di migliaia di vittime di crimini di guerra”, ha detto Matviychuk, aggiungendo che “è necessario creare un tribunale internazionale e assicurare alla giustizia Putin, Lukashenko e altri criminali di guerra”.

