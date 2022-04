Calano i ricoveri

Sono 58.861 i nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore su 381.239 tamponi processati. Lo rende noto il ministero della Salute nel bollettino quotidiano. 133 i morti. Il tasso di positività è al 15,4%, in discesa rispetto al 15,7% di giovedì.

Sono 371 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.942, 134 in meno rispetto a giovedì.

