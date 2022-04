Il segretario delle Nazioni Unite: "Abbiamo chiesto più volte il cessate il fuoco"

(LaPresse) “Sono preoccupato per le violazioni dei diritti umani e per possibili crimini di guerra, serve un’indagine indipendente”. Così il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres in conferenza stampa con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. “Il Segretariato delle Nazioni Unite non ha il potere di svolgere indagini di questo tipo. Abbiamo, la Corte penale internazionale, abbiamo i diversi meccanismi nel sistema dei diritti umani, vale a dire le commissioni d’inchiesta. Non è mia intenzione promuovere personalmente un’indagine. Non ho l’autorità per questo”, ha spiegato. “Ma penso che sia molto importante avere indagini indipendenti per avere piena credibilità e piena responsabilità”. Guterres ha anche aggiunto in conferenza stamoa che “più volte le Nazioni Unite hanno chiesto il cessate il fuoco per proteggere i civili e facilitare un dialogo politico per raggiungere una soluzione. Finora non è stato possibile”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata