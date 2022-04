Aumentano le terapie intensive mentre calano i ricoveri nei reparti ordinari

Sono 56.236 i nuovi casi di Covid in Italia su 326.211 tamponi processati. E’ quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. Il giorno prima i contagi erano 70.520 su 421.533 test. 79 i morti. Il tasso di positivitàà sale al 17,2% risdpetto al 16,7% di sabato. Sono 416 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in più mentre calano quelli nei reparti ordinari, 19 in meno, 9.895 complessivamente

