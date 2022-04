Lo schiaffo rifilato a Chris Rock durante la notte degli Oscar rischia di costar caro all'ex "principe di Bel Air"

Lo schiaffo al comico Chris Rock durante la notte degli Oscar rischia di costare a Will Smith una serie di importanti progetti cinematografici che potrebbero tramontare sul nascere. Secondo quando riporta ‘Variety’ Netflix ha congelato il suo prossimo thriller ‘Fast and Loose’ in cui Smith avrebbe dovuto recitare.

“La ricerca di un nuovo regista è stata sospesa e non è chiaro se il colosso dello streaming continuerà a sviluppare il progetto o se cercherà un nuovo protagonista”, scrive la rivista. Apple+, stando a quanto riporta invece Hollywood Reporter, non ha fornito dettagli invece sul destino di ‘Emancipation’, con Will Smith, previsto quest’anno ma ancora senza una data precisa di uscita. Infine Sony avrebbe messo in standby la pellicola d’azione ‘Bad Boys 4’, che era in “fase di sviluppo attivo” prima della notte degli Oscar.

