Le immagini girate nel centro di accoglienza a Siret dove si trovano centinaia di ucraini in fuga dalla guerra

Un piccolo party di compleanno è andato in scena al campo profughi di Siret, in Romania, dove si trovano centinaia di persone in fuga dalla guerra in Ucraina. La festeggiata era una bambina, la piccola Arina. Volontari e addetti al servizio di emergenza hanno contato “Happy Birthday”. La bimba ha spento le candeline e ha ricevuto dei regali che le hanno donato un po’ di allegria in un momento tanto drammatico

